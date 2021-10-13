Пять ключевых высказываний Президента РФ на встрече с депутатами Госдумы

Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и за доверие, оказанное кандидатам в депутаты Фото: пресс-служба Госдумы РФ

В день первого заседания Государственной думы VIII созыва, о котором «Облгазета» рассказывала в предыдущем номере, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась встреча Президента России Владимира Путина с депутатами. Глава государства поздравил парламентариев с началом работы, нацелил их на исполнение наказов избирателей и дал первые поручения. «ОГ» предлагает ознакомиться с пятью самыми важными тезисами российского лидера.

Преемственность и обновление состава Госдумы

В начале своего выступления Владимир Путин отметил, что нынешний состав Госдумы заметно обновился: почти половина депутатов – 218 из 450 – в первый раз оказались в нижней палате парламента. Тенденция к обновлению подтверждается ещё и появлением пятой фракции, которая была сформирована впервые избранной в Госдуму партией «Новые люди» (фракции «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За Правду» и ЛДПР действовали и в предыдущем созыве).

– Всё это доказывает: политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня, – заметил российский лидер.

При этом он добавил, что наличие в составе Госдумы депутатов, которые работают не первый созыв, обозначает преемственность традиций, что тоже очень важно для успешной законодательной работы.

Главный враг – низкие доходы

Говоря о задачах, которые стоят сегодня перед парламентариями, президент в первую очередь затронул тему низких доходов. Он назвал их главным врагом, угрозой для стабильного развития общества.

– Базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, всё ещё ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей, – подчеркнул Владимир Путин.

Он предложил создать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с ожидания появления ребёнка на свет и до окончания им школы.

Приоритеты бюджета

Одними из первых законопроектов, которые рассмотрят депутаты, станут проекты федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов. В этих документах Правительством России акценты сделаны на социальной политике, экономическом развитии и здравоохранении.

– Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, а это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на это направление предполагается выделить 41,5 трлн рублей, на развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн рублей, на здравоохранение – 10,9 трлн рублей, – сообщил глава государства.

Рост цен

Конечно, президент не мог оставить без внимания ощутимое ускорение инфляции: тема повышения цен беспокоит всех. Ожидается, что по итогам года инфляция превысит прогнозный уровень в 5,8 процента (как сообщалось ранее, в сентябре этот показатель составил 7,4 процента).

– Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции, – заявил Владимир Путин. – Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей.

Президент отметил, что сейчас только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции, и предложил со следующего года перейти на его индексацию по фактической инфляции за предыдущий год. Кроме того, он поручил кабмину в течение месяца представить предложения по мерам соцподдержки для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров.

Борьба с COVID-19

Ещё одной темой выступления Владимира Путина стала вакцинация от коронавируса. Президент обратил внимание на необходимость наращивать её темпы.

– Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую деятельность, выступать в СМИ, – обратился он к депутатам.

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