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14 октября 2021, 13:19

Владимир Путин не стал отвечать на вопрос американского журналиста о преемнике

Владимир Путин

Владимир Путин дал интервью журналистке американского телеканала CNBС Хэдли Гэмбл. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин дал интервью журналистке американского телеканала CNBС Хэдли Гэмбл после заседания форума "Российская энергетическая неделя". В частности, у российского лидера спросили, будет ли он выдвигаться на новый президентский срок и что он думает о своём преемнике.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", - сказал глава государства.

При этом на вопрос о своём преемнике Владимир Путин отвечать отказался. По его мнению, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию, а до следующих выборов ещё далеко.

"Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Напомним, 13 октября Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства, в частности, объяснил причины газового кризиса на европейском рынке.

Областная газета Свердловской области

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