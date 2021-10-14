Павел Крашенинников презентовал книгу о Михаиле Сперанском

Презентация состоялась на онлайн-площадке «Российской газеты». Фото: Алексей Кунилов.

Книгу «Семь жизней графа Михаила Сперанского» представил 14 октября в Москве наш земляк, профессор Уральского государственного юридического университета, председатель Совета при Президенте России по совершенствованию гражданского законодательства, депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников. Презентация состоялась на онлайн-площадке «Российской газеты».

Выход новой книги приурочен к предстоящему в январе 2022 года 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, которого автор называет «апостолом права» и «юристом, изменившим российское государство и общество».

Как отмечается в книге, Михаил Сперанский побывал в течение своей жизни и очень высокопоставленным, приближённым к царю сановником, и гонимым властью, униженным человеком. Он хорошо знал Россию, так как жил и работал длительное время в разных уголках нашей огромной страны, и, будучи патриотом, предложил план её государственного переустройства. Михаил Сперанский подготовил и провёл целый ряд реформ в сфере управления финансами и в административной системе России, а осуществлённую им систематизацию законодательства, подготовку полного собрания законодательных актов и Свода законов Российской империи Павел Крашенинников называет «колоссальным подвигом». В книге подробно рассказывается о пребывании Сперанского в ссылке на Урале, его участии в суде над декабристами и других страницах его биографии.

Книга, безусловно, будет интересна не только специалистам – историкам и правоведам, но и широкому кругу читателей.