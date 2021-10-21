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21 октября 2021, 09:20

Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию

Владимир Путин

Формат будет выбран в зависимости эпидобстановки по коронавирусу. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин планирует провести с журналистами традиционную большую пресс-конференцию. Обычно она проходит в конце года. Формат будет выбран в зависимости эпидобстановки по коронавирусу.

Дата пока не называется.

"Ежегодная пресс-конференция планируется. С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Путин ежегодно встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. В прошлом году она состоялась 17 декабря и была 16-ой для Президента. Она проходила в смешенном формате - вопросы могли задавать и россияне. Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут. Владимир Путин отвечал на вопросы, находясь в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ ждали возможности выйти на видеосвязь с главой государства в одной из специально организованных студий. Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" "– Без нормальных СМИ мы гражданское общество не построим. – Я согласен".

Областная газета Свердловской области

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