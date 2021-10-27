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27 октября 2021, 21:34

Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову Уполномоченным по правам ребёнка

Владимир Путин и Мария Львова-Белова

У Марии Львовой-Беловой девять детей - пятеро родных и четыре приёмных, ещё 13 ребят с инвалидностью находятся под её опекой. Фото: пресс-служба Кремля.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении нового Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ. Им стала Мария Львова-Белова.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Кремля, Мария Львова-Белова назначена детским омбудсменом на следующие пять лет. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Перед подписанием документа Владимир Путин провёл встречу с Марией Львовой-Беловой.

"Конечно, эта площадка - омбудсмена по правам ребёнка - она даёт возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться серьёзных, значимых результатов уже для большого количества семей и деток", - заявил Президент РФ.

У Марии Львовой-Беловой девять детей - пятеро родных и четыре приёмных. Ещё 13 ребят с инвалидностью находятся под её опекой. 

Напомним, предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова была освобождена от должности 1 октября в связи с её избранием в Государственную думу. 

Областная газета Свердловской области

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