Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре

До 30 ноября корпоративные симки нужно зарегистрировать на «Госуслугах», иначе их заблокируют Фото: Павел Ворожцов

Кредит и ковид, перепись сим-карт, «честный» парфюм – «Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях, которые ждут уральцев в последний осенний месяц.

С 1 ноября в России запретили продавать парфюм, не зарегистрированный в системе «Честный знак» — сервисе маркировки, который гарантирует подлинность товара. Требование касается любых духов, туалетной воды и одеколонов. До этого в течение месяца действовал переходный период, в рамках которого разрешалась реализация немаркированных товарных остатков. Сейчас делать этого нельзя: весь немаркированный парфюм необходимо списать.

Напомним, система «Честный знак» внедряется с 2018 года для снижения количества контрафакта и фальсификата на российском рынке. Обязательная цифровая маркировка уже внедрена для лекарственных препаратов, сигарет, мороженого, обуви.

Также с 1 ноября кредиторы должны идти навстречу гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства, которые до конца года обратятся за реструктуризацией кредитов и займов. Основанием для обращения может служить заболевание заёмщика (или членов его семьи) COVID-19 или снижение доходов, из-за которого долг стал непосильным. Соответствующую рекомендацию дал Банк России.

Как сообщают в пресс-службе регулятора, программы реструктуризации могут включать отсрочку платежей, увеличение срока кредита для снижения ежемесячных платежей и другие варианты. За нарушение условий договора клиенту не следует начислять неустойку (штраф, пени), также реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Взять передышку в выплатах можно и в том случае, если ранее вы уже воспользовались этим правом.

С начала месяца вступили в силу поправки к закону о госрегулировании оборота этилового спирта в России. Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должны будут предоставлять расчёт производственной мощности основного технологического оборудования. Реестр мощностей будет вести Росалкогольрегулирование. Как объясняет председатель Госдумы Вячеслав Володин , закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

, закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Также с 1 ноября ужесточён контроль за оборотом драгоценных металлов. Компании, которые занимаются добычей, попутным извлечением или производством драгметаллов, будут вносить сведения об их количестве в специальную систему ГИИС ДМДК. Тем, кто использует драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, также предлагается заносить сведения о них в систему. Это сделано для обеспечения учёта драгметаллов, подтверждения их подлинности и легальности происхождения.

До 30 ноября компании и ИП должны внести в специальный реестр на портале «Госуслуг» сведения обо всех корпоративных номерах. Это касается и номеров сотрудников, и сим-карт для технических устройств (M2M / IoT). После этого каждый сотрудник должен подтвердить данные в личном кабинете портала. В противном случае – блокировка номера. Новые требования направлены на борьбу с телефонным мошенничеством. Власти надеются, что эта мера позволит свести к минимуму количество противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.