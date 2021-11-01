Дмитрий Медведев заявил, что безопасность большинства может быть важнее прав и свобод

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября опубликовал в "Российской газете" свою новую статью "Шесть уроков одной пандемии". Фото: пресс-служба Кремля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября опубликовал в "Российской газете" свою новую статью "Шесть уроков одной пандемии". В ней Медведев, в частности, размышляет о том, можно ли ограничивать свободы людей в целях обеспечения безопасности.

Зампреда Совета безопасности пишет, что с начала пандемии коронавируса по всему мирах идёт просветительская работа, направленная на объяснение гражданам стран, почему для общего блага им необходимо иногда поступиться своими интересами, удобством и базовыми правами. Однако в ответ люди начинают говорить о "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".

Дмитрий Медведев задаётся вопросом, всегда ли такое принуждение оправдано.

"С одной стороны, права человека - ценность незыблемая. С другой - есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, работают в медицинской и образовательной сфере, на предприятиях общественного питания, в государственных учреждениях, где всегда многолюдно. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права", - говорится в статье на сайте "Российской газеты".

Медведев напомнил, что подобные ограничения для людей вводились во время войн, при террористической угрозе и во время других эпидемий. По его словам, в то время, как другие страны принуждают граждан пройти вакцинацию, в России такую меру вводить не стали и россияне сами вправе решать, ставить им прививку или нет. При этом в большинстве регионов страны были подписаны указы об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, но это, по мнению зампреда Совета безопасности, довольно мягкое решение.

И несмотря на всё это, разговоры о тотальной обязанности вакцинироваться продолжаются.

"В определённых ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства - фундаментальный принцип демократии", - пишет Дмитрий Медведев.

Напомним, что 28 октября на "РГ" вышла статья председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, которая также посвящена правам и свободам людей в период пандемии. Он, в частности, отметил, что в периоды кризисов и пандемий существует большая опасность вторжения законодательной власти в конституционные права граждан.

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