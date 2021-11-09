Нижняя палата парламента РФ поддержала в первом чтении законопроект о региональной власти

Документ должен усовершенствовать механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих в субъектах РФ. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о развитии положений Конституции о единой системе публичной власти. Он, в частности, включает в себя положение, которое позволит главам регионов избираться более двух раз подряд.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект подготовлен с целью реализации положений, закреплённых в обновлённой Конституции. Документ должен усовершенствовать механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих в субъектах РФ, а также закрепить принципы их деятельности, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Должность "губернатор" будет изменена на "главу субъекта РФ", однако в отдельных случаях с учетом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов, конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности. При этом, наименование главы региона не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Механизм ответственности главы региона также подвергнется изменениям. Например, руководителя субъекта РФ может отрешить от должности Президент в связи с утратой доверия. Помимо этого глава государства может сделать главе субъекта выговор или предупреждение.

Также будет увеличен срок полномочий глав регионов.

"В целях обеспечения стабильности системы публичной власти законопроектом предложено определить, что срок полномочий высшего должностного лица, а также законодательного органа составляет 5 лет (согласно действующим нормам, срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет). На практике эти сроки и так устанавливаются в пять лет, в том числе и потому, что они связаны с формированием Совета Федерации, сроком полномочий сенаторов", - говорится в статье Павла Крашенинникова, опубликованной в "Российской газете".

В законопроекте прописано, что все депутаты в регионе будут замещать государственные должности субъекта РФ. По аналогии с депутатами Госдумы и муниципальными депутатами может быть введён механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения и освобождения от должности в региональном парламенте.

В связи с этим планируется уменьшить срок рассылки Госдумой в субъекты РФ проектов федеральных законов по предметам совместного ведения. До первого чтения законопроекты должны рассылаться в течение 15 дней (сейчас 30 дней), срок на поправки также составит 15 дней (сейчас 30 дней).

"Если мы хотим развивать страну, надо делать все для усиления роли государства. Для того, чтобы у нас в рамках федеративного устройства регионы получили больше прав. Чтобы они наращивали экономические возможности", - отметил в свою очередь Председатель Госдумы Вячеслав Володин.