Темы дня

Политика / Политика в России
12 ноября 2021, 12:51

Новым главой Роснедр назначен Евгений Петров

новый глава Роснедр

На сайте Роснедр информация относительно Евгения Петрова обновилась. Теперь он указан в качестве руководителя. Фото: сайт Роснедр.

Главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) назначен Евгений Петров. С июня 2021 года он был врио руководителя агентства.

Распоряжение о назначении подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

На сайте Роснедр информация относительно Евгения Петрова обновилась. Теперь он указан в качестве руководителя. На этом посту он сменил Евгения Киселёва, который покинул агентство в июне (был главой шесть лет, с 2015 года). 

Фото: документ

Досье

Евгений Петров родился в Якутске. В 2002 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Геология». Позже получил степень кандидата физико-математических наук.

В Роснедра Евгений Петров пришёл в 2014 году на должность советника руководителя. В 2018 году стал советником министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. В июне 2021-го был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.11.2021, 14:34 / Политика
Стало известно, кто займёт место скончавшегося председателя гордумы Североуральска
12.11.2021, 14:27 / Экономика
Жители Свердловской области вложили в долевое строительство более 80 миллиардов рублей
12.11.2021, 13:39 / Общество
Ещё 40 123 россиянина попали в официальную статистику по коронавирусу
12.11.2021, 13:30 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 727 случаев коронавируса
12.11.2021, 13:15 / Общество
Учёные Минобороны РФ создали БАД, сокращающую концентрацию ковида в организме в 16 раз