Новым главой Роснедр назначен Евгений Петров

Главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) назначен Евгений Петров. С июня 2021 года он был врио руководителя агентства.

Распоряжение о назначении подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

На сайте Роснедр информация относительно Евгения Петрова обновилась. Теперь он указан в качестве руководителя. На этом посту он сменил Евгения Киселёва, который покинул агентство в июне (был главой шесть лет, с 2015 года).

Досье

Евгений Петров родился в Якутске. В 2002 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Геология». Позже получил степень кандидата физико-математических наук.

В Роснедра Евгений Петров пришёл в 2014 году на должность советника руководителя. В 2018 году стал советником министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. В июне 2021-го был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.