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15 ноября 2021, 15:57

Владимир Путин изменил список регионов Крайнего Севера, утверждённый Борисом Ельциным

Владимир Путин

Действие документа вступает в силу с 1 января 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня регионов, причисляемых к территории Крайнего Севера. Новый документ отменяет указ первого Президента РФ Бориса Ельцина.

С 1 января 2022 года действие указа от 20 декабря 1993 года, который приравнивал некоторые регионы России к условиям проживания на Крайнем Севере, будет отменено.

Согласно подписанному Владимиром Путиным документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, к территории Крайнего Севера перестанут относиться часть районов Карелии, Коми, Бурятия, а также Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Такое решение было принято в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Областная газета Свердловской области

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