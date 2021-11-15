Владимир Путин изменил список регионов Крайнего Севера, утверждённый Борисом Ельциным

Действие документа вступает в силу с 1 января 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня регионов, причисляемых к территории Крайнего Севера. Новый документ отменяет указ первого Президента РФ Бориса Ельцина.

С 1 января 2022 года действие указа от 20 декабря 1993 года, который приравнивал некоторые регионы России к условиям проживания на Крайнем Севере, будет отменено.

Согласно подписанному Владимиром Путиным документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, к территории Крайнего Севера перестанут относиться часть районов Карелии, Коми, Бурятия, а также Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Такое решение было принято в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.