Билеты на поезда и самолёты нельзя будет купить без QR-кодов?

В отличие от поездов дальнего следования, в пригородных электричках Госдума пока не планирует вводить продажу билетов по QR-кодам Фото: Владимир Мартьянов

В минувшую пятницу Правительство РФ внесло в Госдуму сразу два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и авиатранспорте, которые серьёзно ограничат перемещения граждан внутри страны и за её пределами. В кабинете министров подчеркнули, что предлагаемые меры носят экстренный характер и вызваны сложной ситуацией с коронавирусом. При этом действовать они будут до 1 июня 2022 года.

* Первый законопроект вводит поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он предполагает допуск граждан в возрасте от 18 лет в места проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли по одному из трёх документов — QR-коду с поставленной прививкой от COVID-19, медотводу с отрицательным ПЦР-тестом или справке о том, что человек перенёс коронавирусную инфекцию. Законопроект предполагает переходный период — до 1 февраля 2022 года посетить указанные места можно будет, имея лишь отрицательный ПЦР-тест. Правда, срок его действия в законопроекте не указан — это будет решать Главный государственный санитарный врач РФ.

Перечисленные изменения не затронут городской общественный транспорт, аптеки, магазины с товарами первой необходимости и продуктовые магазины. Контроль за исполнением вводимых ограничений возлагается на глав субъектов РФ — они же определят окончательный список объектов в регионах, куда не будут пускать без вакцинации или медицинских справок.

* Ещё одна законодательная инициатива вводит изменения в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта. Предполагается, что продавать билеты на поезда дальнего следования и авиарейсы междугородных и международных направлений будут только на основании QR-кодов или других документов, закреплённых в первом законопроекте. Их проверка будет осуществляться при покупке билетов с даты, которую определит федеральное правительство. До этого приобрести проездные билеты можно будет также на основании ПЦР-теста. Если же билет уже куплен, пассажир сможет его сдать и вернуть полную стоимость в течение 30 дней.

– Законопроект имеет срочный характер, действует до 1 июня 2022 года, – отметила на брифинге о мерах по борьбе с COVID-19 зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова. – Мы рассчитываем, что нам всё-таки удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные: 80 процентов взрослого населения. Вакцинация и, я очень надеюсь, соблюдение ограничительных мер, которые будут введены на территории регионов, дадут нам возможность в течение этого срока сформировать эти показатели и уже не допускать такого уровня распространения пандемии, который мы наблюдаем сейчас.

Вслед за чиновниками в подобном духе высказались и в Госдуме. В частности, в воскресенье свердловский депутат Сергей Бидонько на своей странице в Инстаграме опубликовал обращение к избирателям, в котором также отметил, что резонансный законопроект — мера временная, крайняя и вынужденная. Он объяснил её, как и Татьяна Голикова, всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Внесённый законопроект НЕ ОБЯЗЫВАЕТ всех граждан прививаться, а лишь на время (до 1 июня 2022 года) вносит ограничения в определённые сферы нашей жизни, – написал Сергей Бидонько. – В ближайшее время мы с депутатами Госдумы проведём большую работу над этим законопроектом и при подготовке финальной версии обязательно учтём мнения всех сторон! Мы вас слышим и понимаем!»

Но уральцы в социальных сетях потребовали более решительных действий от народных избранников. Так, одна из подписчиц депутата Госдумы Сергея Чепикова оставила ему в Инстаграме следующий комментарий: «Прошу не поддерживать законопроекты 17357–8 и 17358–8! Они нарушают Конституцию РФ! Народ РФ категорически против куар-кодов, вакциносегрегации и дискриминации людей по любому признаку! Граждане России имеют право на свободу передвижения, неразглашение личных данных, медицинскую тайну».

Другого депутата Госдумы Антона Шипулина тоже попросили не голосовать за принятие новых ковидных ограничений. «Положения законопроектов, обязывающие граждан получать QR-коды под угрозой лишения предусмотренных законом прав, ведут к жёсткой сегрегации граждан», – написал ему подписчик в Инстаграме.

Но похоже мнение людей будет проигнорировано: профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил принять законопроект о введении QR-кодов в общественных местах к рассмотрению в декабре.

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