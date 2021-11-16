Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошёл в состав Президиума Госсовета России

В конце прошлого года Владимир Якушев и Евгений Куйвашев вошли в состав Госсовета. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин изменил состав Президиума Госсовета. В него включён полпред Президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Всего Президиум состоит из 28 человек.

Согласно распоряжению главы государства, в Президиум Госсовета вошли также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодёжная политика" Дмитрий Артюхов, губернатор Курганской области Вадим Шумков, а также главы Астраханской, Ленинградской, Калужской областей, Северной Осетии, Камчатского края, Республики Башкортостан, Республики Алтай и глава Узловского района Тульской области.

При этом из состава Президиума Государственного Совета РФ исключены 10 человек. Среди них: губернатор Магаданской области Сергей Носов, главы Оренбургской и Тюменской областей Денис Паслер и Александр Моор, а также Игорь Кобзев (Иркутская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Роман Старовойт (Курская область), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесская Республика), Владимир Уйба (Республика Коми), Александр Цыбульский (Архангельская область).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: распоряжение Президента

Фото: распоряжение Президента

Добавим, что Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Госсовета. В него автоматически включаются те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Ещё 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

Напомним, что в конце прошлого года Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Государственного совета России. В него вошли, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Всего в состав Госсовета вошли 104 человека.