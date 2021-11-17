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17 ноября 2021, 11:46

Утверждён новый список районов Крайнего Севера

Деревня на севере

Жители территорий, уже входящих в перечень районов Крайнего Севера, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации. Фото: Галина Соловьёва

Правительство утвердило единый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Соответствующие постановление кабмина и указ Президента вступят в силу с 1 января 2022 года.

В правительстве отметили, что перечень не изменился в плане георграфии, но стал более структурированным. Новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству России.

В список районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям вошли:

  • отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
  • вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

"В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике. На этой неделе указом Президента старые нормативные акты были отменены. В связи с этим Правительство своим постановлением утвердило новый перечень", - пояснили в пресс-службе Правительства России.

Отметим, что жители территорий, уже входящих в перечень районов Крайнего Севера, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации.

Напомним, что указ, подписанный Владимиром Путиным, изменил список регионов Крайнего Севера, утверждённый в 1993 году первым президентом РФ Борисом Ельциным. К территории Крайнего Севера со следующего года перестанут относиться часть районов Карелии, Коми, Бурятия, а также Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Областная газета Свердловской области

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