Михаил Мишустин расширил обязанности своих заместителей

Михаил Мишустин наделил новыми обязанностями трёх заместителей. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Это сделано для более успешной реализации поручений президента.

Новые обязанности получили три заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать также за вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. К 15 декабря должен быть представлен план действий в условиях низкоуглеродного развития.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко теперь ответственен за административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета, а также координирует работу аналитического центра при правительстве.

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко дополнительно поручено курировать АНО "Национальные приоритеты", образовательный фонд "Талант и успех", координировать работу центра правительства, обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является одноимённый образовательный центр.

Согласно данным на сайте Правительства РФ, в настоящее время Андрей Белоусов отвечает за исполнение поручений по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития РФ и по достижению национальных целей развития.

Дмитрий Григоренко ответственен за организацию планирования работы правительства, а также контролирует исполнение решений кабмина.

Дмитрий Чернышенко координирует работу по разработке и реализации нацпрограммы "Цифровая экономика", а также отвечает в правительстве за науку и образование. За ними также закреплены определённые госпрограммы.

Добавим также, что Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко закреплены в качестве кураторов за Центральным федеральным округом и Приволжским соответственно.