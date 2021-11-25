Владимир Путин наградил двух свердловских министров

Президент России Владиимр Путин подписал указ о присуждении госнаград. Согласно документу, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены два свердловских министра - министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в указе.
Этой же награды удостоен машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Смычка Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД" Герман Куканов.
На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также наградил Сергея Пересторонина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. 23 ноября министр отметил 60-летие.
Справка "ОГ":
Сергей Пересторонин родился в 1961 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт и Уральскую академию госслужбы. Работал в органах государственной власти Свердловской области на должности начальника межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по Уральскому федеральному округу.
С октября 2010 по апрель 2012 года трудился в качестве первого зам руководителя администрации губернатора. В мае 2012 года был назначен заместителем гендиректора ЗАО "Уралсевергаз". В декабре 2013 года назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области. С июня 2016 года находится на посту министра промышленности и науки Свердловской области.
Василий Старков родился в Талице в 1975 году. Окончил Тюменскую архитектурно-художественную госакадемию, факультет "Автодороги и аэродромы". В компании "Свердловскавтодор" прошёл путь от дорожного рабочего ДРСУ Талицы до главного технолога, руководителя производственно-технического управления.
С 2012 года Василий Старков занимал должность замминистра транспорта и связи Свердловской области. С ноября 2016 года стал министром.