Владимир Путин наградил двух свердловских министров

Глава государства наградил трёх свердловчан медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владиимр Путин подписал указ о присуждении госнаград. Согласно документу, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены два свердловских министра - министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в указе.

Этой же награды удостоен машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Смычка Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД" Герман Куканов.

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также наградил Сергея Пересторонина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. 23 ноября министр отметил 60-летие.