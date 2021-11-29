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29 ноября 2021, 17:05

Президент РФ подписал закон о продлении предельного возраста службы маршалов, генералов армии и адмиралов флота

Президент России Владимир Путин

резидент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные изменения внесены в пункт 3 статьи 49 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Как указано в документе, с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы - на срок, установленный решением главы государства. С военнослужащими, имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала - до достижения ими возраста 70 лет, имеющими иное воинское звание - до достижения ими возраста 65 лет.

Напомним, увеличить срок службы высших офицеров предложил сам Президент РФ. Данный законопроект Владимир Путин внёс в Госдуму в июле этого года.

Областная газета Свердловской области

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