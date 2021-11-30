Топ-5 законов, которые вступают в силу в декабре

С конца декабря кредиторы больше не смогут навязывать клиентам ненужные услуги. Фото: Павел Ворожцов

Защита от финансовых пирамид и навязанных кредитов, ЗАГСы - на выбор, бесплатные сайты, дактилоскопия для мигрантов - "Облгазета" рассказывает, что изменится в жизни свердловчан в последний месяц года.

• С 1 декабря по инициативе Банка России в досудебном порядке можно блокировать мошеннические интернет-ресурсы, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят пользователей в заблуждение сходством с сайтами надёжных финансовых организаций или предлагают финансовые услуги лиц, не имеющих права их оказывать.

Генеральная прокуратура по обращению регулятора будет направлять в Роскомнадзор предписания о их внесудебной блокировке в течение нескольких дней. Раньше, по словам заместителя председателя Банка России Германа Зубарева, на это уходило несколько месяцев, и преступники успевали обмануть многих людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту закрывался.

• С 1 декабря в Росиии заработает закон о бесплатном Интернете: получить доступ к социально значимым отечественным сайтам можно будет даже при нулевом балансе на счету абонента. В перечень социально значимых входят сайты государственных органов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал Госуслуг. Этот список будет дополняться специальной правительственной комиссией.

• С 30 декабря регистрацию актов гражданского состояния разрешат проводить в любых ЗАГСах. Сейчас выбрать ЗАГС можно только при вступлении в брак, а вот регистрация рождения, расторжения брака или усыновления привязана к месту. Так, рождение ребёнка может быть зарегистрировано в органе ЗАГСа по месту его рождения либо по месту жительства родителей.

• С 29 декабря иностранных граждан, приезжающих в Россию (в том числе для трудоустройства), обяжут проходить дактилоскопию (сдачу отпечатков пальцев), фоторегистрацию (с последующей биометрической идентификацией), а также медосвидетельствование. Последнее должно подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Как отмечают в Госдуме, новации повысят санитарно-эпидемиологическую безопасность и раскрываемость преступлений.

• С 30 декабря вступает в силу запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах за клиента без его собственноручной подписи. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нововведение защитит людей, которые обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания дополнительных услуг.