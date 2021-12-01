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1 декабря 2021, 16:02

Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Владимир Путин

Встреча с журналистами в формате большой пресс-конференции проводится Президентом РФ с 2001 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Названа дата ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина в 2021 году. Она пройдёт в очном формате.

"Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС. При этом он уточнил, что из-за ковидных ограничений количество мест будет ограничено до 500, список определит Кремль.

Напомним, встреча с журналистами в формате большой пресс-конференции проводится Президентом РФ с 2001 года. В прошлом году она состоялась 17 декабря и была 16-й для Владимира Путина. Она проходила в смешанном формате - вопросы могли задавать не только представители СМИ, но и любые россияне. Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.

Областная газета Свердловской области

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