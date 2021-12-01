Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран

Зарубежные послы 20 государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. По традиции торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Верительные грамоты российскому лидеру вручили:
- Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия);
- Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин);
- Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола);
- Вернер Альмхофер (Австрийская Республика);
- Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан);
- Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам);
- Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка);
- Джорджио Стараче (Итальянская Республика);
- Лвин У (Республика Союз Мьянма);
- Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана);
- Любомир Регак (Словацкая Республика);
- Маджу Каке (Гвинейская Республика);
- Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания);
- Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания);
- Паван Капур (Республика Индия);
- Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия);
- Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама);
- Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали);
- Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор);
- Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор).
"Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств", - передаёт слова обращения Владимира Путина к дипломатам пресс-служба Кремля.
Напомним, последний раз торжественная церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину состоялась 18 мая 2021 года. Тогда глава государства принял грамоты 23 послов.