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1 декабря 2021, 16:00

Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран

Приёмка грамот

По традиции, торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Фото: пресс-служба Кремля/МИА "Россия Сегодня".

Зарубежные послы 20 государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. По традиции торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручили:

  • Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия);
  • Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин);
  • Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола);
  • Вернер Альмхофер (Австрийская Республика);
  • Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан);
  • Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам);
  • Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка);
  • Джорджио Стараче (Итальянская Республика);
  • Лвин У (Республика Союз Мьянма);
  • Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана);
  • Любомир Регак (Словацкая Республика);
  • Маджу Каке (Гвинейская Республика);
  • Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания);
  • Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания);
  • Паван Капур (Республика Индия);
  • Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия);
  • Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама);
  • Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали);
  • Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор);
  • Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор).

"Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств", - передаёт слова обращения Владимира Путина к дипломатам пресс-служба Кремля.

Напомним, последний раз торжественная церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину состоялась 18 мая 2021 года. Тогда глава государства принял грамоты 23 послов.

Областная газета Свердловской области

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