Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран

По традиции, торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Фото: пресс-служба Кремля/МИА "Россия Сегодня".

Зарубежные послы 20 государств вручили Президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. По традиции торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Верительные грамоты российскому лидеру вручили:

Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия);

Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин);

Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола);

Вернер Альмхофер (Австрийская Республика);

Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан);

Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам);

Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка);

Джорджио Стараче (Итальянская Республика);

Лвин У (Республика Союз Мьянма);

Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана);

Любомир Регак (Словацкая Республика);

Маджу Каке (Гвинейская Республика);

Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания);

Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания);

Паван Капур (Республика Индия);

Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия);

Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама);

Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали);

Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор);

Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор).

"Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств", - передаёт слова обращения Владимира Путина к дипломатам пресс-служба Кремля.

Напомним, последний раз торжественная церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину состоялась 18 мая 2021 года. Тогда глава государства принял грамоты 23 послов.