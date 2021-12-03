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3 декабря 2021, 12:36

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вышел с самоизоляции

Владимир Якушев

У Владимира Якушева запланирована встреча с вице-премьером РФ, куратором УрФО Юрием Борисовым. Фото: Алексей Кунилов.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вышел с коронавирусной самоизоляции. Сегодня у него запланирована встреча с вице-премьером РФ, куратором УрФО Юрием Борисовым.

Напомним, 24 ноября стало известно, что полпред Президента в УрФО ушёл на самоизоляцию из-за выявленного в его окружении случая заражения COVID-19. При этом он продолжал работать в дистанционном режиме. В пресс-службе полпредства "Облгазете" сообщили, что Владимир Якушев вышел с самоизоляции ещё в начале недели.

Отметим, что 1 декабря уральский полпред провёл заседание совета по вопросам развития местного самоуправления в части реализации проектов комплексного развития территорий.

Также в пресс-службе полпредства рассказали, что у Владимира Якушева сегодня пройдёт встреча с Юрием Борисовым. Полпред Президента и вице-премьер будут обсуждать развитие автомобильной отрасли на Урале.

Областная газета Свердловской области

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