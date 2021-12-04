Владимир Путин обратился к участникам XX Съезда "Единой России"

Владимир Путин заявил, что всегда рассчитывает на партию как на мощную политическую силу, на энергию "ЕР" в решении задач. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обратился к участникам пленарного заседания XX Съезда "Единой России", которое проходит сегодня, 4 декабря. Глава государства поздравил партию с 20-летием.

Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" достойно проявила себя в сложных условиях избирательной кампании и доказала, что является партией-лидером.

"Такой результат крайне значим для всей нашей страны, её стабильного развития. Успех "Единой России" определили не громкие лозунги. У вас был другой подход. Партия вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов. Программа по праву стала называться народной, она основана на идеях жителей всех регионов", - подчеркнул Президент РФ и призвал придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую". Он также отметил, что считает правильным намерение ежегодно отчитываться перед избирателями о том, что удалось сделать и рассказывать им о проблемных вопросах.

Лидер страны сообщил, что всегда рассчитывает на партию как на мощную политическую силу, на энергию "ЕР" в решении задач.

Открыл заседание третьего, заключительного этапа съезда председатель партии Дмитрий Медведев. Ожидается, что участники подведут итоги работы партии за 5 лет, на Съезде озвучат планы по реализации народной программы, а также проведут ротацию высших и руководящих органов.

Накануне стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии "ЕР". Сегодня он принимает участие в Съезде. "Сегодня на полях съезда происходит ротация партийных органов. Для меня - большая честь и ответственность - предложение стать исполняющим обязанности секретаря Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". Мы сделаем ставку на молодость, на обновление, на применение самых современных подходов в общении с избирателями, при формировании новых проектов и в их реализации", - заявил глава Среднего Урала.

В работе Съезда в качестве делегатов также принимают участие председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Сергей Бидонько и другие.