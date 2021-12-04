Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Фото: пресс-служба Кремля

Съезд "Единой России" переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя партии. На пост главы высшего совета "ЕР" утверждён Борис Грызлов.

Решения были приняты в рамках пленарного заседания XX Съезда "Единой России" 4 декабря. Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя ещё на 5 лет.

Высший совет "Единой России" будет состоять из 100 человек. В нём предусмотрена возможность для доизбрания (два места) – для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе.

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