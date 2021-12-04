Евгений Куйвашев вошёл в новый состав Высшего совета "Единой России"

Евгений Куйвашев до этого входил в состав Высшего совета "ЕР" с декабря 2018 года. Фото: Павел Ворожцов

Съезд "Единой России" утвердил новый состав Высшего совета партии. В него вошёл, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, в состав Высшего совета включены полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, экс-глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской области Сергей Носов и другие.

Всего Высший совет "Единой России" будет состоять из 100 человек. В нём предусмотрена возможность для доизбрания (2 места) – для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. На пост главы высшего совета "ЕР" утверждён Борис Грызлов.

Полномочия не переизбранных членов Высшего совета партии прекращаются.

Накануне стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии "ЕР". Сегодня он принимает участие в Съезде. "Сегодня на полях съезда происходит ротация партийных органов. Для меня - большая честь и ответственность - предложение стать исполняющим обязанности секретаря Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия". Мы сделаем ставку на молодость, на обновление, на применение самых современных подходов в общении с избирателями, при формировании новых проектов и в их реализации", - заявил глава Среднего Урала.

Напомним, что Евгений Куйвашев до этого входил в состав Высшего совета "ЕР" с декабря 2018 года.

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