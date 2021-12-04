В Генеральный совет "Единой России" вошли две свердловчанки

Жанна Рябцева вошла в состав Госдумы от свердловских единороссов по итогам осенних выборов. Фото: Павел Ворожцов

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева и начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская вошли в Генеральный совет "Единой России". Новый состав был утверждён 4 декабря на Съезде партии.

В Генсовет "ЕР" вошли всего 170 человек - представители всех регионов страны. На Съезде отмечалось, что состав Генерального совета обновился более чем наполовину.

Напомним, что Жанна Рябцева вошла в состав Госдумы от свердловских единороссов по итогам осенних выборов. "Областная газета" побеседовала с лидером свердловского ОНФ о работе в нижней палате парламента, свалках и зелёных реках.

Сегодня Съезд "Единой России" также утвердил новый состав Высшего совета партии. В него вошли, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, экс-глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской области Сергей Носов и другие. Всего в Высшем совете будет 100 человек.

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