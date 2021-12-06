В Кремле прокомментировали назначения губернаторов главами реготделений "Единой России"

В минувшую пятницу стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии "ЕР". Фото: Владимир Мартьянов

Кремль прокомментировал назначение губернаторов главами реготделений "Единой России". Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о позитивном отношении к этому вопросу.

"Относятся позитивно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Дмитрий Песков также отметил, что "Единая Россия" - лидирующая партия, которая несёт ответственность за подавляющее большинство процессов, происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности. По словам пресс-секретаря главы государства, партия пользуется поддержкой большинства избирателей, а её лидером остаётся президент РФ Владимир Путин. "Поэтому никаких здесь противоречий нет", - заключил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии "ЕР". Кроме главы Среднего Урала, 3 декабря главами региональных отделений партии были утверждены ещё 11 губернаторов. Все они получили полномочия врио глав региональных отделений. Полномочия секретарей они получат на областных конференциях, которые пройдут в конце 2021 года - начале 2022 года.

В субботу прошёл съезд "Единой России", который утвердил в том числе новый состав Высшего совета партии. В него вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, экс-глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской области Сергей Носов и другие.