Организация выборов в Госдуму обошлась федеральному бюджету в 18,661 млрд рублей

Подготовка и проведение выборов в Госдуму в сентябре 2021 года обошлись федеральному бюджету в 18,661 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Подготовка и проведение выборов в Госдуму в сентябре 2021 года обошлась федеральному бюджету в 18,661 млрд рублей. Львиную долю этих средств израсходовали избирательные комиссии субъектов. В общей сложности их затраты составили 18,4 млрд рублей.

Расходы федеральных органов исполнительной власти на организацию выборов - 131,1 млн рублей. А 72,8 млн рублей затратила на исполнение своих полномочий Центральная избирательная комиссия РФ.

Все эти цифры приводит ТАСС, ссылаясь на проект постановления Центризбиркома России. Принять этот документ планируется сегодня. После утверждения его направят в Госдуму и Совет Федерации. После этого избирательная кампания считается завершённой.

Партии потратили на выборы в Госдуму 6,7 млрд рублей, сообщили также в ЦИК РФ.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва состоялись в сентябре. Одновременно с этим событием в Свердловской области и во многих других регионах прошли выборы в региональный парламент. "Областная газета" писала об их результатах.