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9 декабря 2021, 19:02

Госдума РФ одобрила законопроект о региональной власти во втором чтении

Здание правительства Свердловской области.

Срок полномочий глав регионов будет составлять ровно 5 лет. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты нижней палаты парламента РФ поддержали во втором, основном чтении законопроект о региональной власти в России. Документ призван усовершенствовать механизм организации и работы органов публичной власти в субъектах РФ и закрепить принципы их работы.

В законопроекте отмечается, что органы власти регионов, местного самоуправления, а также федеральные органы власти будут образовывать единую систему публичной власти, функционирование и взаимодействие которой осуществляет Президент РФ.

"Это будет базовый законопроект, который несёт в себе и прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти - исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления", - передаёт слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты.

Должность "губернатор" будет изменена на "главу субъекта РФ", однако в отдельных случаях с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов, конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности. При этом наименование главы региона не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Изменениям подвергнется также механизм ответственности главы региона. Например, Президент России может отрешить руководителя субъекта РФ от должности в связи с утратой доверия. Помимо этого, глава государства может сделать главе субъекта выговор или предупреждение. Все региональные депутаты будут замещать государственные должности региона, соответственно, они также смогут получать выговоры, предупреждения и отстраняться от должности в областном парламенте.

Также срок полномочий глав регионов будет составлять ровно 5 лет - сейчас срок их полномочий определяется субъектов РФ, но не может превышать 5 лет. Вячеслав Володин отметил, что такая мера позволит жителям региона оценить работу главы субъекта и принять решение о продлении срока его полномочий.

По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, в редакции второго чтения законопроекта появилась поправка, наделяющая глав регионов полномочиями выносить предупреждения, делать выговоры или досрочно прекращать полномочия глав муниципалитетов по аналогии с полномочиями Президента РФ в отношении высших должностных лиц регионов.

Областная газета Свердловской области

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