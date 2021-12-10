Мэрам грозит отставка. В законопроект о публичной власти в регионах внесли поправки

С принятием закона отставку главы сможет инициировать не только муниципальная дума, но и губернатор Фото: Владимир Мартьянов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального закона о публичной власти в субъектах РФ. Он разработан в развитие положений Конституции, скорректированной в 2020 году. Ко второму чтению поступило 414 поправок: 161 – приняли. В их числе – нормы, которые могут заметно повлиять на работу органов региональной и муниципальной власти Свердловской области.

Главы будут сильнее зависеть от губернатора

Одна из поправок в проект закона о публичной власти в регионах даёт губернаторам возможность уволить глав муниципалитетов за неэффективную работу. Если руководитель территории должным образом не выполняет свои обязанности, глава региона выносит ему предупреждение или объявляет выговор. Если в течение месяца после этого ситуация не меняется в лучшую сторону, губернатор может обратиться в местную думу с инициативой об отставке главы. Он может также пойти на этот шаг, если систематически не выполняются показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эти показатели будут прописаны в законе об общих принципах организации местного самоуправления, который сейчас разрабатывается.

Первый замруководителя аппарата губернатора и правительства области – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев считает, что это правильный механизм:

- В законопроекте уже есть норма, которая даёт Президенту России право объявить выговор или уволить губернатора, который работает неэффективно. Сейчас местное самоуправление входит в единую систему публичной власти в стране. Поэтому инициатива наделить глав регионов аналогичными полномочиями – ожидаема. В Свердловской области право высказать недоверие главе муниципалитета есть у местных дум. И если встаёт вопрос об отставке главы, депутаты обязательно запрашивают мнение губернатора.

Схема выборов депутатов Заксобрания может измениться

Накануне заседания Госдумы, где законопроект о публичной власти в регионах рассматривался во втором чтении, в федеральных СМИ появилась информация, что субъектам РФ могут разрешить отменять партийные списки на парламентских выборах. Оказалось, что норма, по которой не менее 25 процентов депутатов региональных парламентов должны избираться по партспискам, действительно исчезла. Взамен введено положение, что регионы могут самостоятельно устанавливать количество депутатов-списочников в своих парламентах.

В Законодательное собрание Свердловской области сейчас избирается 50 депутатов: 25 – по одномандатным округам, ещё 25 – по спискам политических партий (каждая партия получает определённое количество мандатов в зависимости от процента полученных на выборах голосов). Схема «25+25» существует с 2011 года. Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Михаил Зубарев не исключает, что с принятием федерального закона она поменяется:

- Есть разные мнения на счёт того, как должны избираться депутаты. Партиям интереснее «списочная» система. Если политическое объединение набирает определённый процент голосов избирателей, оно гарантированно получает мандат. Депутатам, которые активно работают в округах, интереснее заручиться количеством голосов жителей конкретной территории. Я избирался и по списку, и по избирательному округу, поэтому знаю, что обе системы жизнеспособны. В целом я положительно отношусь к инициативе – позволить регионам самостоятельно определять схемы выборов. Это правильно, потому что субъекты Федерации имеют свою специфику.