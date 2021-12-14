Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон о региональной власти

Документ, в частности, расширяет полномочия регионов и повышает ответственность глав субъектов РФ перед гражданами. Фото: сайт Госдумы РФ.

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем, заключительном чтении законопроект о публичной власти. Документ, в частности, расширяет полномочия регионов и повышает ответственность глав субъектов РФ перед гражданами.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что в Основном документе государства был закреплён принцип единства системы публичной власти.

"Для его реализации ранее уже были одобрены законы о Правительстве и о Госсовете. Теперь на очереди принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - передаёт слова главы нижней палаты парламента пресс-служба Госдумы.

Согласно тексту документа, должность "губернатор" будет изменена на "главу субъекта РФ", при этом в отдельных случаях с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов, название должности в Конституции субъекта может быть другим. Кроме того, наименование главы региона не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства.

Также изменится механизм ответственности руководителя региона. Президент России, в частности, сможет отрешить главу субъекта РФ от должности в связи с утратой доверия, сделать главе субъекта выговор или предупреждение. Все региональные депутаты будут замещать государственные должности региона, поэтому они также могут получать выговоры, предупреждения и отстраняться от должности в областном парламенте. Выносить предупреждения, делать выговоры или досрочно прекращать полномочия руководителей муниципалитетов по аналогии с полномочиями Президента также будет позволено главам субъектов РФ.

По новому закону, срок полномочий глав регионов будет составлять ровно 5 лет - сейчас этот срок определяется субъектами РФ, но при этом он не может превышать 5 лет. Таким образом, как сказал Вячеслав Володин, повышается ответственность губернаторов перед гражданами регионов.