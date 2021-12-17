Прививки, стройки и промышленность: полпред президента в УрФО отчитался перед журналистами

Владимир Якушев отвечал на вопросы в пресс-центре в Москве. Общение с журналистами проходило в удалённом режиме. Фото: Скриншот трансляции пресс-конференции в ТАСС

На пресс-конференции в четверг полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ подвёл итоги уходящего года. «Областная газета» выделила пять ключевых тем в его докладе.

Осталось привить 1,2 млн уральцев

По словам Владимира Якушева, система здравоохранения в регионах Уральского федерального округа готова к новым подъёмам заболеваемости коронавирусом, в том числе в связи с появлением штамма «омикрон». При ухудшении ситуации есть потенциал для наращивания возможностей ковидных госпиталей.

Летом 2021 года полпред ставил регионам задачу – обеспечить к ноябрю коллективный иммунитет к коронавирусу у 80 процентов взрослого населения. Таких показателей регионам пока достигнуть не удалось.

– На сегодняшний день есть чёткая форма, по которой коллективный иммунитет считает Министерство здравоохранения. Если говорить о количестве вакцинированных, то нам для достижения таких показателей ещё необходимо в целом в Уральском федеральном округе привить около 1,2 миллиона человек.

Тандем с вице-премьером

Владимир Якушев высказался о кураторе федерального округа от Правительства РФ – вице-премьере Юрии Борисове:

– Это очень компетентный человек, прекрасно разбирающийся во всех вопросах, которые он курирует в правительстве. А машиностроительный комплекс и оборонка, которые входят в сферу его ответственности, принципиально важны для УрФО. Та работа, которую он проводит в федеральном округе, однозначно даст эффект. Мы работаем как одна команда.

Предприятия снижают выбросы в атмосферу

Полпред заявил, что предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности стали активнее работать по так называемой «зелёной повестке». Для того чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, они модернизируют производства, создают новые технические решения, переучивают персонал. Особое направление работы – создание карбоновых полигонов, где учёные разрабатывают методики измерения потоков парниковых газов.

В 2021 году в УрФО заработали два карбоновых полигона- первый был запущен в Тюменской области (биостанция «Озеро Кучак»), а второй – в Свердловской области, на площадке Коуровской обсерватории Уральского федерального университета.

Будущее – за НОЦами

Отдельно Владимир Якушев затронул тему развития научно-образовательных центров (НОЦ), которые разрабатывают технологии и продукты для предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. В федеральном округе создано два НОЦа: Урал и Западная Сибирь. К НОЦ Урал относятся Уральский федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет и Курганский государственный университет.

Полпред отметил, что НОЦ Урал ищет пути решения экологических проблем в городах с крупными предприятиями, создаёт новые материалы для производств, работает над технологиями цифрового моделирования и роботизации процессов:

– За НОЦами будущее – мы возлагаем на них серьёзные надежды. Как раз здесь наука и производство должны достигнуть тех результатов, которых мы все ждём.

Строительная отрасль – на подъёме

По словам уральского полпреда, объём выполненных в федеральном округе строительных работ за январь-октябрь по сравнению с 2020 годом вырос в два раза:

– За январь-сентябрь ввели 5,587 млн квадратных метров метров жилья, до конца года должны выйти на 7,140. Показатели нацпроекта по вводу жилья выполнены. Строительная отрасль находится на подъёме, инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом, в ближайшее время в УрФО будут появляться новые проекты по строительству многоквартирных домов.

Среди основных вызовов, с которыми сталкивается строительная отрасль, Владимир Якушев выделил рост стоимости строительных материалов и сохраняющийся длительный инвестиционный цикл строительства. Также сложности у строительных компаний возникают из-за повышения ключевой ставки и отсутствия необходимой коммунальной, социальной и дорожной инфраструктуры на площадках, где они возводят дома.

Экономика на пальцах Во время своего выступления Владимир Якушев, очевидно ориентируясь на московских журналистов, вместо привычных данных по ВРП и индексу промышленного производства привёл цифры, которые очень точно характеризуют особенности экономики регионов: УрФО формирует до 40 процентов в федеральном бюджете РФ.

В УрФО добывают 60 процентов общероссийской нефти и 90 процентов российского природного газа. А запасов нефти достаточно, чтобы обеспечить ею весь мир на 20 дней: – Если эту нефть разлить в цистерны вместительностью 62 тонны, из них можно будет сформировать железнодорожный состав длиной чуть больше экватора. Предприятия округа производят 40 процентов стали и проката чёрных металлов в стране. Годового объёма хватило бы на 158 тысяч км железных дорог (две рельсы однопутной дороги) или на то, чтобы практически 4 раза обогнуть экватор.

Завод ВСМПО-Ависма в Свердловской области производит 100 процентов титана в России. Boeing закупает на Урале 35 процентов необходимого ему титана, Airbus – 65 процентов, бразильский Embraer – 100 процентов.

Екатеринбург признан самым высотным городом России после Москвы – здесь построено 365 высотных зданий.