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21 декабря 2021, 20:40

Владимир Путин подписал закон о региональной власти

Табличка губернатора

Наименование должности "губернатор" заменят на "глава субъекта". Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах страны. Он вступил в силу.

Подписанный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 января 2023 года все нормативные правовые акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с новым законом.

Закон о региональной власти Госдума РФ приняла в третьем чтении в середине декабря. Губернаторы теперь сменят названия должности на "глава субъекта", они смогут избираться более чем на 2 срока подряд и работать дистанционно.

Напомним, что по второму чтению законопроекта поступило 414 поправок: 161 – приняли. О том, как они повлияют на жизнь регионов, разбиралась "ОГ".

Областная газета Свердловской области

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