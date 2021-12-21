Владимир Путин подписал закон о региональной власти

Наименование должности "губернатор" заменят на "глава субъекта". Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах страны. Он вступил в силу.

Подписанный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 1 января 2023 года все нормативные правовые акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с новым законом.

Закон о региональной власти Госдума РФ приняла в третьем чтении в середине декабря. Губернаторы теперь сменят названия должности на "глава субъекта", они смогут избираться более чем на 2 срока подряд и работать дистанционно.

Напомним, что по второму чтению законопроекта поступило 414 поправок: 161 – приняли. О том, как они повлияют на жизнь регионов, разбиралась "ОГ".