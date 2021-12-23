55 вопросов = 4 часа ответов

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Вчера Владимир ПУТИН провёл традиционную Большую пресс-конференцию. За 3 часа 56 минут президент ответил на 55 вопросов.

Владимир Путин проводит Большие пресс-конференции с 2001 года. Нынешняя была 17-й по счёту.

Первые пресс-конференции проходили в ныне не существующем 14-м корпусе Кремля. С 2012 года встречи со СМИ были перенесены в Центр международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. В здании Манежа пресс-конференция прошла впервые.

Первая встреча с журналистами оказалась самой короткой – 1 час 35 минут. Владимир Путин успел ответить на вопросы 20 корреспондентов.

С 2004 года президент регулярно уделял общению со СМИ не менее трёх часов.

Самая долгая – пресс-конференция 2008 года. Она длилась 4 часа 40 минут.

На ней же было задано наибольшее число вопросов (80).

Наибольшее число корреспондентов – 1 895 – было аккредитовано в 2019 году.

В пандемийном 2020-м из-за эпидемиологической ситуации пресс-конференция была организована в формате видео-конференц-связи.

В этом году пресс-конференция вновь состоялась очно, но количество журналистов было ограничено – в зал попали только 507 человек. Поэтому впервые участников пресс-конференции пресс-служба Кремля отбирала самостоятельно. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, приоритет отдавали крупным СМИ – тем, «кто активно освещает президентскую повестку и постоянно на связи с Кремлём».

При этом в зале оказалось много представителей региональных СМИ. Свердловскую область представляли пять СМИ – «Областная газета», «Уральский рабочий», «4 канал», Ura.ru и портал INBURG.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин косвенно упомянул Свердловскую область, когда в качестве примера развития инфраструктуры назвал проект строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург, которую планируют продлить до Тюмени.

Как это было Обозреватель «ОГ» Станислав МИЩЕНКО – о закулисной стороне пресс-конференции президента: – Чтобы попасть в Манеж, пришлось сдать три ПЦР теста на коронавирус – 19, 21 и 22 декабря. Эти документы в распечатанном виде проверяли перед входом в здание сотрудники Роспотребнадзора. Регистрация журналистов началась в 10 утра по московскому времени. Досматривали нас представители Федеральной службы охраны, которые сверяли аккредитационные бейджи с лицами их владельцев. В закрытую зону нельзя было проносить квадрокоптеры, баннеры размером больше 40 на 60 сантиметров (формата А3), древки для них, любые рекламные материалы и продукты питания. В последних, впрочем, не было ника кой потребности, поскольку для корреспондентов устроили фуршет. В меню были пироги с капустой, блины с яблоками, творожники с вареньем и другие закуски. Перед входом в главный зал разместили стойки с санитайзерами и поставили специальные кабинки, которые обдавали прессу облаком из пара с серебром – десять секунд, и человек обеззаражен. Стулья в зале расставили в шахматном порядке в полутора метрах друг от друга. На каждом лежала защитная маска с напылением из серебра (через два часа после начала встречи пресс секретарь президента Дмитрий Песков попросил журналистов поменять их на новые). Сама атмосфера мероприятия сильно напоминала ток шоу: было много людей в национальных костюмах из Башкирии, Хакасии и других республик – с ними охотно селфились остальные журналисты. Оригинальностью отличались и плакаты. Наряду с просты ми типа «Вопрос про транспорт» или «Защита детей» были, например, и такие – «Спрашивать ничего не хочу, только если попросите» или «Газетам жить???» Во время общения президент то и дело шутил. Например, на просьбу Дмитрия Пескова, который призвал корреспондентов не орать, он сказал: «Кричите!». Перемещаться по залу было нельзя. Многие мучились жаждой: бутылки с водой проносить запрети ли, при том, что лампы под потолком для работы телевизионщиков изрядно жарили. Но никто не высказывал недовольства: попасть сюда уже было удачей.

Опубликовано в №239 от 24.12.2021