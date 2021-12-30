Кирилл Дмитриев переназначен на пост гендиректора РФПИ

Кирилл Дмитриев будет занимать должность гендиректора РФПИ следующие пять лет. Фото: пресс-служба Кремля.

Кирилл Дмитриев переназначен на пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 30 декабря.

Документ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет", – говорится в тексте. Указ вступит в силу 17 января 2022 года.

Сегодня же Владимир Путин провёл рабочую встречу с Кириллом Дмитриевым, на которой обсуждалась проделанная фондом работа за 10 лет с момента его основания.

"За это время мы проинвестировали уже более 2 трлн рублей с нашими партнёрами. На каждый рубль привлекли девять рублей от наших партнёров. 40 млрд долларов привлекли в совместные фонды, из которых 4 млрд – это автоматические инвесторы, которые с нами вкладывают. И создали уже 100 тысяч рабочих мест в России. Соответственно, у нас доходность выше, чем у многих индексов", – сообщил гендиректор РФПИ Президенту России.