Владимир Путин и Джо Байден продолжат диалог в новом году

Главы стран выразили готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом. Названы даты следующих переговоров.

По данным пресс-службы Кремля, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Ожидается, что результатом совместной работы станут «твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».

Главы стран выразили готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Подтверждено, что переговоры состоятся 9–10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.

В ходе разговора Джо Байден вновь упомянул, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины против России будут приняты «масштабные» санкции. Президент РФ на это заявил, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений.

В завершение президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Добавим, телефонный разговор 30 декабря стал шестой беседой Владимира Путина и Джо Байдена.

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