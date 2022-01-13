Правительство РФ разработает в 2022 году почти 130 законопроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности на 2022 год. В нынешнем году кабмин планирует разработать и внести на рассмотрение в Госдуму 127 законопроектов.
Документ поделён на шесть блоков с разбивкой на направления работы.
Создание условий для экономического роста:
- Закон об административной ответственности за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров;
- Закон об отмене требования по раздельной выкладке винодельческой продукции при ее продаже;
- Закон об отнесении иностранных специалистов в сфере творчества к высококвалифицированным специалистам.
Цифровизация и научно-техническое развитие:
- Об эксперименте по дистанционной торговле лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту;
- Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе.
Стимулирование дальнейшего роста отдельных отраслей экономики:
- Закон об определении порядка и сроков рассмотрения финансовыми организациями жалоб потребителей;
- Закон о регулировании эксплуатации высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств.
Развитие институтов соцсферы и повышение качества жизни:
- Закон, позволяющий тратить средства маткапитала на оплату услуг частных репетиторов и образовательных секций;
- Закон об определении понятия «специалист по спортивной медицине»;
- Закон об установлении единого подхода к определению состава семьи и перечню доходов;
Создание условий для сбалансированного регионального развития:
- Закон об устранении пересечения границ населенных пунктов, территориальных зон с границами земельного участка;
- Закон об установлении преимущественного права концессионера на получение земельного участка в особой экономической зоне.
Повышение качества государственного управления:
- Закон о наделении Росздравнадзора полномочиями принимать решение о блокировке интернет-сайтов с информацией о торговле поддельными медицинскими документами;
- Закон о переходе к налогообложению объектов недвижимости организаций по кадастровой стоимости;
- Закон о закреплении за ФСИН России полномочий учредителя школ воспитательных колоний.
Ознакомиться с полным перечнем планируемых к разработке законопроектов можно на сайте Правительства РФ. Также подписанным документом Михаил Мишустин поручил федеральным министрам и руководителям ведомств принять необходимые меры для выполнения плана.