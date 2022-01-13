Правительство РФ разработает в 2022 году почти 130 законопроектов

Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности на 2022 год. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности на 2022 год. В нынешнем году кабмин планирует разработать и внести на рассмотрение в Госдуму 127 законопроектов.

Документ поделён на шесть блоков с разбивкой на направления работы.

Создание условий для экономического роста:

Закон об административной ответственности за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров;

Закон об отмене требования по раздельной выкладке винодельческой продукции при ее продаже;

Закон об отнесении иностранных специалистов в сфере творчества к высококвалифицированным специалистам.

Цифровизация и научно-техническое развитие:

Об эксперименте по дистанционной торговле лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту;

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе.

Стимулирование дальнейшего роста отдельных отраслей экономики:

Закон об определении порядка и сроков рассмотрения финансовыми организациями жалоб потребителей;

Закон о регулировании эксплуатации высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств.

Развитие институтов соцсферы и повышение качества жизни:

Закон, позволяющий тратить средства маткапитала на оплату услуг частных репетиторов и образовательных секций;

Закон об определении понятия «специалист по спортивной медицине»;

Закон об установлении единого подхода к определению состава семьи и перечню доходов;

Создание условий для сбалансированного регионального развития:

Закон об устранении пересечения границ населенных пунктов, территориальных зон с границами земельного участка;

Закон об установлении преимущественного права концессионера на получение земельного участка в особой экономической зоне.

Повышение качества государственного управления:

Закон о наделении Росздравнадзора полномочиями принимать решение о блокировке интернет-сайтов с информацией о торговле поддельными медицинскими документами;

Закон о переходе к налогообложению объектов недвижимости организаций по кадастровой стоимости;

Закон о закреплении за ФСИН России полномочий учредителя школ воспитательных колоний.

Ознакомиться с полным перечнем планируемых к разработке законопроектов можно на сайте Правительства РФ. Также подписанным документом Михаил Мишустин поручил федеральным министрам и руководителям ведомств принять необходимые меры для выполнения плана.