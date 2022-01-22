Правительство РФ переходит на дистант

На этой неделе Михаил Мишустин призвал российских работодателей перевести сотрудников на удалёнку. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения о переходе кабмина на удалёнку и проведении совещаний в дистанционном формате. Решение касается аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат. Ещё одно поручение касается максимально возможного перевода на удалённый режим работы сотрудников Аппарата Правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при Правительстве", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Напомним, что на этой неделе Михаил Мишустин призвал российских работодателей перевести сотрудников на удалёнку. В первую очередь предприниматели должны озаботиться здоровьем пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями. Решения приняты в связи с ростом суточной заболеваемости коронавирусом в стране и распространением омикрон-штамма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям необходимо перевести с 24 января (понедельник) на дистант 30 % работников. Такая мера не затронет областные и государственные медучреждения, организации соцобслуживания, образовательные организации, учреждения противопожарной службы.