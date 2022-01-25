Госдума России приняла в первом чтении законопроект о принципах местного самоуправления

Одним из авторов документа является председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления. Документом предлагается ввести одноуровневую систему организации самоуправления на местах, установить полномочия муниципалитетов и усилить ответственность глав муниципальных образований.

Авторами документа являются главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Законопроект предполагает упрощение правовых конструкций, чёткое указание компетенций органов местного самоуправления, устранение путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ.

Благодаря одноуровневой системе организации местного самоуправления будет создана новая система организации власти на местах, в основе которой будет лежать не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Павел Крашенинников отмечает, что при этом общая структура органов местного самоуправления будет прежней.

Законопроектом предлагается ввести, в частности, следующие положения:

местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения;

представительный орган формируется только через муниципальные выборы;

мэры могут избираться на муниципальных выборах либо представительным органом муниципалитета;

губернатор будет вправе выносить предупреждение, объявлять выговор главе территории, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий;

одним из оснований для снятия с поста будет служить систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами Президента РФ.

Как сообщается на сайте Госдумы, основная часть положений проекта закона вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года будет действовать переходный период.

Напомним, 14 декабря нижняя палата парламента РФ приняла закон о публичной власти. Документ, в частности, расширяет полномочия регионов и повышает ответственность глав субъектов РФ перед гражданами.