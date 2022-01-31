Топ-5 законов, которые вступают в силу в феврале

Далеко не всё аварийное жильё выглядит, как дом на снимке. Иногда здание смотрится вполне прилично, а продавцы умалчивают о его состоянии. Сейчас узнать об аварийном статусе дома можно в два счёта. Фото: Павел Ворожцов

Защита от покупки аварийки, неприкосновенный прожиточный минимум, индексация маткапитала… «Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях в законодательстве, которые ждут уральцев в феврале.

С 1 февраля

● Региональные и муниципальные власти будут обязаны передавать в Росреестр данные о том, что тот или иной дом является аварийным, подлежит сносу или реконструкции. Любой желающий сможет запросить выписку из ЕГРН и оперативно получить эту информацию. Нововведение защитит права покупателей недвижимости: раньше человек мог приобрести квартиру, не подозревая об аварийном статусе дома. Зачастую продавцы намеренно умалчивают об этом.

● После взыскания долгов на счёте у гражданина должна ежемесячно оставаться сумма, равная прожиточному минимуму в целом по России для трудоспособного населения (чуть больше 13 тысяч рублей). Эта сумма считается неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника и лиц, которые находятся на его иждивении. Чтобы воспользоваться этим правом, гражданин должен лично обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведётся исполнительное производство.

● Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции – на 8,4%. Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей. При рождении второго ребёнка, если семья получала материнский капитал при рождении первенца, выплата составит 168,6 тысячи рублей.

С 8 февраля

● Педофилам-рецидивистам, а также тем, кто виновен в сексуальном насилии над двумя и более детьми либо совершил его с особой жестокостью, будет грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас в Госдуме обсуждают введение новых отягчающих обстоятельств (например, если насилие совершено лицом, проживающим с ребёнком) и возможность отправлять осуждённых за педофилию на тяжёлые работы.

● Вырастут штрафы за перевозку немаркированной алкологольной и табачной продукции. Размер взыскания составит от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции (ранее – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей). Исключение – перевозки совершеннолетними гражданами не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака (или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов) на одного человека. Немаркированного алкоголя можно провозить не больше 10 литров на человека.