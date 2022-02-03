Владимир Путин снял Наталью Поклонскую с должности посла и назначил замглавы Россотрудничества

Ранее Поклонская заявляла СМИ, что не может приступить к дипломатической службе по личным причинам. Фото: Владимир Мартьянов

Наталья Поклонская пробыла в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Кабо-Верде около четырёх месяцев. Новым указом президента России Владимира Путина она назначена замглавы Россотрудничества.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Владимир Путин снял Наталью Поклонскую с должности посла РФ в маленькой стране на островах Зелёного Мыса у западного побережья Африки. Документы вступили в силу. Ранее Поклонская заявляла СМИ, что не может приступить к дипломатической службе по личным причинам, и отмечала, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

Напомним, что до этого Наталья Поклонская была прокурором Республики Крым и депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. В 2017 году она приезжала в Екатеринбург на крестный ход до Ганиной Ямы.