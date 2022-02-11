В Совбезе создали комиссию по миграционной политике

Одна из функций новой комиссии — анализ состояния миграционной ситуации в стране. Фото: Алексей Кунилов

В Совете безопасности РФ создана межведомственная комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из положения о комиссии, она образована для выполнения возложенных на Совет безопасности задач по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны. Также новая структура будет координировать деятельность органов власти и местного самоуправления при реализации государственной миграционной политики.

Указано, что на комиссию возлагается несколько функций. В частности, она будет анализировать состояние миграционной ситуации в стране, выявлять внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в миграционной сфере, готовить предложения и рекомендации Совету безопасности по проведению единой государственной миграционной политики и другим вопросам.

В конце января "Областная газета" писала, что впрошлом году на Средний Урал въехало в 3 раза больше мигрантов, чем в 2020-м. По этим показателям Свердловская область приближается к допандемийным значениям. Также мы сообщали и о том, что на "Госуслугах" появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". А с 29 декабря вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов. Наше издание рассказывало и о том, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40 % уменьшилось число выявленных мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Тогда же число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза. В этом году Свердловская область сможет принять 500 иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В прошлом году квота составляла 800 разрешений.