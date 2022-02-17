Александр Дёмин считает, что в политике, как в спорте, понимая, что будет сопротивление, надо всё равно отстаивать свою позицию. Фото: Галина Соловьёва

Корреспондент «ОГ» встретился с Александром ДЁМИНЫМ, самым молодым депутатом Государственной думы от Свердловской области. Уроженец Ростова-на-Дону, он в 33 года возглавил вновь созданный комитет по малому и среднему предпринимательству (далее – комитет по МСП). В рамках региональной недели парламентарий приехал с рабочим визитом в уральскую столицу.

Фейки из Интернета

– Александр Вячеславович, расскажите немного о себе. В открытом доступе информации о вас совсем немного – соцсети и небольшая справка в Википедии.

– Для меня удивительно, что написано обо мне в Википедии. Вся моя жизнь тесно связана с образованием в области предпринимательства, также имею и предпринимательский опыт. Начиная с 2015 года я работал в фонде «Капитаны»: начинал с методиста, а затем поэтапно дорос до генерального директора. Окончил Южный федеральный университет по специальности «Психология», а не РЭУ им. Плеханова по специальности экономиста, как указано в Википедии. Я его никогда не оканчивал, но работал там.

– Когда вы начали заниматься бизнесом?

– В 2012 году в Ростове мы с друзьями организовали компанию в IT-сфере, основными видами деятельности которой были разработка систем доступа и видеонаблюдения. Делали под ключ системы доступа для ТСЖ и системы наблюдения. В зону моей ответственности входило формирование коммерческих предложений. Спустя почти два года у меня появился шанс поработать во Всероссийском детском центре «Орлёнок», куда я решил уехать и о котором много слышал, так как у меня уже был существенный опыт в вожатстве. Там прошёл путь от вожатого до заместителя начальника детского лагеря «Комсомольский». В 2015 году пригласили в фонд «Капитаны». Деятельность фонда – развитие предпринимательских навыков у студентов. За это время видел много проектов, стартапов, акселераторов. Это мой второй большой опыт, уже как человека, который работает с предпринимательскими инициативами.

– Почему решили пойти в политику?

– Пространство вокруг себя можно менять по-разному. Предприниматели меняют среду и пространство посредством своих услуг. Люди из сферы образования – воспитывают поколение с ценностями, смыслами и компетенциями. А депутаты работают в законодательной среде, формирующей пространство, в котором мы живём. Для меня всё это несёт один смысл. Чтобы полноценно воздействовать на окружающее пространство, надо пробовать использовать новые инструменты. И я по-прежнему уверен, что ключевыми являются ценностные смыслы, образовательная среда, среда развития. Так получилось, что комитет по МСП, который я возглавляю, в рамках своей деятельности затрагивает все эти направления. Мне это близко, будем развиваться дальше, используя уже политические инструменты.

– Предпринимательский опыт помогает в думской работе?

– Безусловно, это даёт понимание предметности вопросов, позволяет видеть проблематику. У меня есть и опыт предпринимателя, и опыт наставника, который помогает встать на предпринимательский путь.

– Как старшие коллеги по Госдуме относятся к молодым депутатам?

– В новом созыве средний возраст существенно снизился. Достаточно большое количество депутатов в возрасте до 35–40 лет. Самый молодой в нашей партии – Георгий Арапов, сейчас ему 22. Я не заметил, чтобы депутаты как-то по-особенному общались с точки зрения возраста. Скорее, в рамках проблематик коммуницируем. Но свысока – точно никто к нам не относится, предвзятости я не заметил. Конструктивно общаемся, ведь если ты носитель компетенций – это сразу заметно.

– А психологическое образование помогает выстраивать коммуникацию с коллегами по думе?

– Где-то я могу слишком сильно углубляться и анализировать, и это, возможно, даже излишне. Это издержки профессии, когда начинаешь «заужаться». А так, конечно, психология помогает в общении, выстраивать коммуникацию, видеть психотипы.

Александр Дёмин - самый молодой депутат Госдумы от Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Связь с Уралом: малая Родина

– В Госдуме вы, человек, родившийся в Ростове-на Дону, представляете интересы Свердловской и Курганской областей. Почему именно эти регионы? Что связывает вас с Уралом?

– Первый фактор – исторический. Мои бабушка и мама родились здесь, в Сухом Логе. Это моя «малая родина». Второй фактор – в 2019 году на базе УрФУ мы запустили образовательную программу «Капитаны». Я был здесь при её старте. С тех пор достаточно часто посещаю Екатеринбург. Поэтому я выбрал именно эту территориальную группу – она мне близка и понятна.

– Ваш коллега по партии – депутат Свердловского Заксобрания Иван Зайченко, для которого депутатская работа и её организация тоже в новинку, регулярно делится в социальных сетях впечатлениями от заседаний в региональном парламенте. Вам есть что рассказать о работе на федеральном уровне?

– Интересно смотреть изнутри на то, что видишь по телевизору, – например, выступления мэтров Госдумы. С другой стороны, существует много стереотипов, например, о красной икре по пять рублей в столовой. Поэтому думал: приду и всё, что я слышал, будет именно так. Старожилы рассказывают, что да, когда-то было что-то подобное. Но за последние лет десять Госдума сильно изменилась, многие вещи поменялись. Первое впечатление – несовпадение. Но оказалось, что здесь во многом выстроена конструктивная деятельность. Где-то есть ещё какие-то архаичные бюрократические пережитки. Но сейчас эти процессы оптимизируют – активно идёт реструктуризация и цифровизация аппарата Госдумы. Тот же СОЗД (система обеспечения законодательной деятельности. – Прим. ред.), с помощью которой можно следить за развитием законопроекта. Это очень крутое IT-решение, которое интуитивно понятно любому человеку. Я был приятно удивлён. У меня были другие ожидания – они не совпали, в положительном смысле. Конечно, есть свои нюансы, и наша первая задача – их увидеть и понять, а дальше уже использовать парламентскую площадку для продвижения партийных инициатив.

– Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил свердловскими депутатам ГД объединиться в «уральскую коалицию», чтобы совместно отстаивать интересы региона в Госдуме.

– Я был на заседании представительства депутатов от Свердловской области. Такая встреча действительно была, меня туда приглашали. Мы обсудили, чем каждый депутат может быть полезен, какие профили, специфику работы имеют, а также какие проблемы могут в дальнейшем брать на местах и решать в Госдуме. Всё очевидно: как председатель комитета по МСП взял на себя вопросы малого и среднего предпринимательства. И в рамках региональной недели провёл ряд встреч с ключевыми акторами по работе с бизнесом в регионе.

Комитетская работа

– Как получилось, что в таком молодом для депутатской работы возрасте вы стали председателем комитета по малому и среднему предпринимательству? Как вообще устроена процедура распределения по комитетам в Госдуме?

– Мою кандидатуру рассматривали, потому что у меня достаточно большой опыт работы в предпринимательстве (хоть и с небольшим уклоном в молодёжное) – порядка 10 лет. «Единая Россия» приняла решение, что закрепит за собой только половину комитетов. Остальные распределят между фракциями в зависимости от их представительства. Далее посмотрели по компетенциям, провели согласование со всеми фракциями, мою кандидатуру поддержали. Для себя лично рассматривал два варианта – образование и предпринимательство. Я рад, что так получилось, так как вновь созданный комитет – это отдельный интересный опыт. Как председатель комитета по МСП, я определил для себя ключевые вызовы. Здесь большой объём работы. Благодаря моему возрасту, думаю, что смогу применять свежий современный взгляд на проблемы предпринимательского сообщества и опираться на современные тренды в своей деятельности.

– На заседаниях комитета какие законопроекты рассматриваются?

– Например, законопроект, который прошёл первое чтение, – об ограничении штрафов и расширении мер поддержки для субъектов МСП. Сейчас в законопроекте говорится, что если ты получаешь меру поддержки и нарушил оформление документов, то уже не сможешь получить поддержку в течение ближайших трёх лет. Законопроектом предлагается снизить этот порог до одного года. Более того, если ты устранил все нарушения в срок, то предлагаем вообще не лишать мер поддержки, можно будет сразу заявляться и получать. Но есть и свои ограничения: это не касается экономических и уголовно-процессуальных нарушений (например, подделка документов), по этим статьям мера пресечения остаётся. Также важными являются поправки в КоАП РФ о снижении бюрократического барьера – за первое нарушение не штраф, а предупреждение. Ряд административных барьеров предлагается убрать, а меры господдержки расширить. Это позволит устранить пробелы, которые есть в законодательстве о МСП.

– Каким вы видите топ-3 проблем бизнеса, помимо антиковидных ограничений?

– Первая – это административная нагрузка, контрольно-надзорные меры, большое количество отчётности, которая уже исторически не актуальна. Есть ряд вопросов, связанных с надзорными органами и отчётностью, которые надо дорабатывать и оптимизировать под современные реалии. Вторая – косвенное силовое воздействие, когда наличие угроз и проверок используется как средство давления на бизнес. И третья – постоянно меняющиеся правила игры, под которые бизнесу приходится подстраиваться. У нас все перспективы краткосрочные. Бизнесу необходимо понимать конъюнктуру рынка, экономической среды, чтобы выстраивать долгосрочные перспективы, системные правила, которые не меняются на протяжении длинного отрезка времени. Но и стратегически нужно развивать малое и среднее предпринимательство и увеличивать его долю в ВВП. Предпринимательство – это то, что в первую очередь выстраивает пространство. Субъекты МСП делают доступными товары-услуги возле дома, которые помогают человеку комфортно существовать по месту своего проживания. Развитие структуры этого бизнеса напрямую влияет на уровень комфорта жителей.

По мнению Александра Дёмина, в Свердловской области много наработок, которые можно масштабировать на всю страну. Фото: Галина Соловьёва

В политике, как на ринге

– С кем удалось встретиться в рамках региональной недели в Свердловской области?

– С руководителем «Опоры России», представителями министерства инвестиций и развития. Мне кажется, это одни из ключевых акторов, которые понимают специфику региона в разрезе предпринимательского сообщества. Проводил сбор актива партии – там тоже много предпринимателей, в том числе муниципальных, которые работают за пределами Екатеринбурга. Специфика их проблем совершенно другая, не такая, как в столице региона. Услышал мнение предпринимателей о QR-кодах, о существующих мерах поддержки. У каждого региона своя специфика с точки зрения взаимодействия с властью, и здесь, конкретно в Свердловской области, есть министерство инвестиций, которое занимается развитием предпринимательства. Здесь много наработок, которые можно масштабировать на всю страну. Так что с предметной точки зрения региональная неделя для меня прошла очень продуктивно. В ходе последнего визита в Екатеринбург в сопровождении Виктории Казаковой, министра инвестиций и развития Свердловской области, посетили Уральский завод гражданской авиации – якорный резидент особой экономической зоны «Титановая Долина». Также удалось встретиться с резидентами технопарка высоких технологий «Университетский». Из числа резидентов хотелось бы выделить компанию «Биомикрогели» и «Лаборатория Будущего». «Биомикрогели» – известная на международном уровне компания, производящая промышленную и бытовую химию, а роботы «Канатаход» производства «Лаборатории Будущего» обследуют линии электропередачи в Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Греции, Германии, Казахстане. В этом плане Свердловской области есть чем гордиться.

– С какими вопросами к вам обращались муниципальные предприниматели?

– Например, просили сделать меры поддержки в моногородах и ТОСЭРах доступными большему количеству предпринимателей, сейчас на них могут претендовать только представители определённых сфер. Виды экономической деятельности определяются при заявке на ТОСЭР, и часть предпринимателей говорят, что для них не совсем понятна логика, почему определены именно эти виды деятельности. Обратился в министерство инвестиций – там пояснили, что моногорода и ТОСЭРы самостоятельно утверждали направления предпринимательства, которые необходимо поддержать, опираясь на структуру своей экономики, и могли что-то не предусмотреть. Что-то появилось с тех пор, как появился закон о ТОСЭР. Проговорил ответ для предпринимателей из Лесного, что ТОСЭР может расширять свои ОКВЭДы и увеличивать виды экономической деятельности через заявку моногорода, если есть обоснования. Увеличение доли МСП в моногородах приведёт и к улучшению благосостояния и стабильности самого моногорода. Ключевым является наличие мест для занятости населения, так как не все работают на градообразующих предприятиях. Дефицит моногородов – в недостатке сервисов и услуг, которые есть вокруг этого города. МСП поможет решить этот вопрос. Еще один момент: существуют займы, которые обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства на 5 млн. Предприниматели просят больше средств. Но есть ключевое ограничение – эти займы для малых предприятий, в первую очередь стартапов. А есть банковский продукт – для более крупных предприятий. С учетом того, что в Фонде получить поддержку проще, чем у банков, есть пожелание, чтобы сумма была больше лимита. Ещё один запрос: сейчас кредиты реструктуризированы на два года, а раньше было на три. Предприниматели говорят, что «длинные деньги» – полезнее в обороте. С другой стороны, при трёхлетнем цикле поддержку получат меньшее количество компаний. Тут важно поймать баланс, что важнее – длинные деньги, которые будут более эффективны, или количество субъектов, которые получат поддержку.

– Как будет выстроена ваша дальнейшая работа с избирателями Свердловской области?

– Сейчас ключевой для нас является организация приёмных на территории Екатеринбурга и в муниципалитетах, где есть штабы и представительства нашей партии. Консолидируем информацию и запросы, будем работать. Одна из таких приёмных заработает в самое ближайшее время. Из ближайших ключевых событий у нас по плану 26 февраля – старт муниципальной избирательной кампании, так что обстановка на политической арене в области в ближайшее время должна оживиться.

– Психология, предпринимательство, политика – какие ещё у вас увлечения?

– Есть одно общее увлечение у всех «капитанов», такая культурная практика: вместо общей физкультуры у нас занимаются каратэ Кёкусинкай. Ключевое в педагогике – быть примером самому. С тех пор, когда я начал свой путь в программе «Капитаны», я сам пошёл на каратэ. Сейчас у меня зелёный пояс с коричневой нашивкой. Надеялся, что в этом году, но, видимо, уже в следующем, сдам на коричневый. Это увлечение со мной 5–6 лет. А так – люблю все виды активного спорта. С другой стороны, времени сейчас на эти увлечения почти не остаётся.

– Можно провести аналогию между каратэ и политикой?

– Для меня внутри каратэ было два открытия. Первое: никогда не подозревал, что это коллективный вид спорта. Когда 30–50 человек занимаются, все упражнения делаются совместно, получается такое единение людей в процессе. И это круто! Году на третьем-четвёртом появилось понимание сопричастности ко всем людям, что мы делаем одно дело. Никогда не воспринимал так каратэ. Второй инсайд: когда выходишь на ринг, на кумитэ, ты понимаешь, что тебе может «прилететь», ты будешь с синяками. Ты преодолеваешь себя, понимая все риски, и, несмотря на сопротивление, отстаиваешь свою позицию. Это крутой опыт, ключевой навык для предпринимателя и политика: осознавая все риски и понимая, что будет сопротивление, всё равно отстаивать свою позицию.

О партии «Новые люди»

– Партия «Новые люди» к нам надолго?

– Сказать, что навсегда, будет бахвальством. Сказать, что поставили срок – сделаем и уйдём, будет неправдой. На мой взгляд, «Новые люди» пришли, чтобы принести изменения в страну и отвечать на запрос перемен, который существует у людей. Пока этот запрос отзывается у людей, партия будет актуальна внутри повестки, представительство будет расти. Если получится так, что запрос перестанет быть актуальным для государства, людей, то скорее всего мы окажемся за периферией общественного мнения. Мне лично заниматься вопросами «не развития» будет неинтересно. В таком случае буду искать себе применение в других сферах и других вызовах, найду место, где я буду максимально полезен.

ДОСЬЕ «ОГ» Александр Вячеславович ДЁМИН родился в 1988 году. В 2015 году окончил Южный федеральный университет по специальности «Психология». С 2009 по 2010 год – служба в Вооружённых силах РФ. С 2015 по 2020 год – прошёл путь от методиста до генерального директора Благотворительного фонда «Капитаны». С 2020 года – заместитель руководителя исполкома политической партии «Новые люди». С 2021 года по настоящее время – председатель комитета по МСП Государственной думы РФ.

Предыдущий материал, интервью с заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанной РЯБЦЕВОЙ, был опубликован в №209 от 12.11.2021.