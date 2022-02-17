Владимир Путин призвал к жёстким мерам против нелегальной миграции

Эффективная борьба с экстремизмом напрямую связана с решением задач в миграционной сфере. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин убеждён в том, что нужно принимать самые жёсткие меры против нелегальной миграции и преступных группировок, связанных с нею. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства сообщил, что в прошлом году число экстремистских преступлений увеличилось на четверть. Он отметил, что важно своевременно оценивать риски таких возможных проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры. Обращаясь к сотрудникам МВД, президент РФ уточнил, что особое внимание нужно уделять нейтрализации попыток экстремистов и радикалов использовать интернет для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды.

"Надо активнее привлекать к профилактике экстремизма средства массовой информации, структуры гражданского общества, молодёжные объединения, представителей наших традиционных религий", — призвал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эффективная борьба с экстремизмом напрямую связана с решением задач в миграционной сфере. Он сказал, что "в нашей стране рады всем, кто приезжает в Россию, соблюдает законы страны и с уважением относится к культуре и традициям россиян".

"Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой бизнес, против этих людей должны быть выработаны самые жёсткие меры", — заявил президент России. По его мнению, любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для высылки таких людей за пределы нашей страны и запрета на въезд в Россию в будущем.

11 февраля "Областная газета" писала, что в Совете безопасности РФ создали межведомственную комиссию по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В конце января мы рассказывали, что в прошлом году на Средний Урал въехало в 3 раза больше мигрантов, чем в 2020-м. По этим показателям Свердловская область приближается к допандемийным значениям. Также мы сообщали и о том, что на Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". А с 29 декабря вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов. Наше издание писало и о том, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40 % уменьшилось число выявленных мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Тогда же число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза. В этом году Свердловская область сможет принять 500 иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В прошлом году квота составляла 800 разрешений.