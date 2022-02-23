Владимир Путин заявил о прекращении Минских соглашений

Ранее Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление относительно Минских договорённостей — Комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, Россия занималась этим вопросом почти восемь лет.

И всё это время была заинтересована в реализации этого комплекса мер, отметил он на вчерашней встрече с журналистами.

"Все эти годы, — как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, — усилиями нынешних киевских властей всё было сведено к нулю. Поэтому Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса — и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", — заявил президент.

Признание республик, отметил он, продиктовано именно тем обстоятельством, что руководство Украины начало заявлять о том, что оно не собираются выполнять этих соглашений.

"Наши коллеги из Европы, когда мы с ними разговаривали, все говорили одно и то же: "Да, да, надо идти по этому пути". Но реально они не могли заставить своих партнёров из числа сегодняшнего руководства в Киеве это сделать. Поэтому мы вынуждены были принять это решение, и в этом смысле — да, конечно, теперь Минские соглашения — их не существует. Чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — подытожил Владимир Путин.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. В регионах страны собирают гуманитарную помощь. Из Свердловской области в город Шахты для беженцев направлен 20-тонный груз — продукты питания, средства личной гигиены, одежда и бытовая техника.