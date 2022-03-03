"Единая Россия" запустила предварительное голосование

Партия проводит праймериз на системной регулярной основе уже не первый год, причём в течении трёх последних лет активно использует инструменты цифровизации, реализуя эту процедуру в онлайн формате. Фото: Алексей Кунилов

Предварительное голосование "Единой России" пройдёт в электронной форме с 23 по 29 мая. 9 марта начнётся регистрация кандидатов.

Сроки проведения праймериз на заседании Президиума Генсовета партии объявил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов. До 8 марта в регионах, где пройдут выборы, должны сформировать оргкомитеты. С 9 марта по 28 апреля от кандидатов будут принимать документы в режиме онлайн на регистрацию и выдвижение. До 22 мая они смогут заниматься своим продвижением.

"Регистрация избирателей с 18 апреля по 27 мая будет проходить в интеграции с сайтом «Госуслуг». Итоги электронного голосования планируем подвести 31 мая. Процедура ПГ должна носить максимально открытый и конкурентный характер. Запрос на обновление, на новые, свежие лица и идеи в обществе никуда не делся. И опыт прошлого года показал, что правильно выбранная линейка кандидатов и честные конкурентные праймериз дают очень хороший результат по итогам кампании», - приводит пресс-служба "ЕР" слова Сергея Перминова.

Всего в сентябре 2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов, 6 — по выборам в региональные заксобрания, а также в городские думы.

Так, в Свердловской области будут выбирать депутатов в Думы 50 муниципалитетов. Накануне губернатор Евгений Куйвашев на политсовете Нижнетагильского местного отделения дал старт предварительному голосованию для определения кандидатов от "ЕР" на выборах в Думу Нижнего Тагила. Кроме того, в этом году на Среднем Урале пройдут выборы губернатора.