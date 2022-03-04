Владимир Путин высказался по поводу отказа от работы с Россией зарубежных партнёров

Лидер РФ отметил, что мы всё равно решим задачи, которые стоят, и даже выиграем от этого. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к соседям страны. Он также высказался по поводу отказа от работы с РФ зарубежных партнёров.

"Если кто-то не хочет сотрудничать, да, он нанесёт ущерб нам. Придётся сдвинуть проекты вправо, приобрести дополнительные компетенции. Но мы всё равно решим задачи, которые стоят, и даже выиграем от этого", — заявил Владимир Путин в ходе совещания, в том числе с главой Калининградской области.

Глава государства отметил, что у нашей страны нет никаких недобрых намерений в отношении соседей. "Не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран, а так — надо нормализовать отношения и сотрудничать", — подчеркнул президент. Обращение лидера страны транслировалось на телеканале "Россия 24".

Напомним, что 24 февраля утром президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. После этого Евросоюз, США, Канада и другие страны начали вводить санкции в отношении РФ и закрывать своё воздушное пространство для российских самолётов. Власти нашей страны намерены отвечать зеркально. Для поддержки граждан, бизнеса и системообразующих предприятий правительство разрабатывает и вводит специальные меры.

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