С 9 марта началась регистрация кандидатов на праймериз "Единой России"

Партия проводит праймериз на системной регулярной основе уже не первый год. В течение трёх последних лет активно используют инструменты цифровизации, реализуя процедуру в онлайн-формате. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня началась регистрация кандидатов предварительного голосования "Единой России". Документы можно подать до 28 апреля. Сами праймериз состоятся в электронном формате с 23 по 29 мая.

Регистрация избирателей на предварительное голосование откроется 18 апреля и продолжится до 27 мая. Она будет проводиться в интеграции с сайтом Госуслуг. Поучаствовать смогут все неравнодушные граждане.

"На предварительном голосовании "Единой России" избиратели сами определяют кандидатов, которые выступят от партии на выборах. Уже с сегодняшнего дня, 9 марта, принимаются документы от кандидатов. Этот предварительный отбор претендентов избирателями, круг которых мы никак не ограничиваем, — своего рода гарантия проверки "качества кандидатов", их готовности и способности работать на благо избирателей, реализовывать народную программу партии, проекты поддержки граждан в условиях санкций", — рассказал заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Сергей Перминов.

До 8 марта в регионах, где пройдут выборы, должны были сформировать оргкомитеты. Известно, что до 22 мая кандидаты смогут заниматься своим продвижением. Итоги электронного голосования в партии подведут 31 мая.

Напомним, что в сентября 2022 года в некоторых регионах пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, депутатов органов местного самоуправления. В Свердловской области будут выбирать депутатов в думы 50 муниципалитетов. Кроме того, в этом году на Среднем Урале пройдут выборы губернатора.