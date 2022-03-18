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18 марта 2022, 13:25

Андрей Альшевских войдёт в состав комиссии по расследованию вмешательства в дела России

Госдума РФ

Всего в состав комиссии войдут 15 депутатов нижней палаты парламента. Фото: сайт Госдумы РФ

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции разработал проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России. Документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Как говорится в тексте документа, опубликованного в электронной базе данных Госдумы, комиссии предстоит заниматься изучением фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, подготовкой законодательных мер противодействия иностранному вмешательству, а также разработкой предложений по информированию парламентов иностранных государств и международных общественных организаций о фактах вмешательства.

Председателем комиссии станет глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его заместителями станут представители пяти политических фракций в парламенте:

  • Андрей Альшевских ("Единая Россия");
  • Михаил Делягин ("Справедливая Россия — За правду");
  • Юрий Синельщиков (КПРФ);
  • Андрей Луговой (ЛДПР);
  • Роза Чемерис ("Новые люди").

Всего в состав комиссии войдут 15 депутатов нижней палаты парламента.

Напомним, что подобная комиссия уже работала в Госдуме седьмого созыва. Она была создана в 2019 году для расследования предполагаемого вмешательства иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России в ходе несанкционированного митинга в Москве.

Областная газета Свердловской области

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