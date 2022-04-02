Уральцы присоединились к празднованию Дня единения народов России и Белоруссии

Жители из разных свердловских городов поддержали праздник. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии. Празднование поддержали в том числе уральцы. Республика Беларусь является одним из 10 основных внешних торговых партнёров Свердловской области.

"Беларусь всегда была, есть и будет с Россией. Очень тесные отношения сложились между Республикой Беларусь и Свердловской областью. Это очень серьёзное отражение тех экономических, торговых, культурных связей и вообще отношений двух братских народов", – отметил председатель Белорусской национально-культурной автономии "Белорусы Урала" Василий Азарёнок.

В честь праздника на карьере комбината "Ураласбест" на линию вышли БЕЛАЗы, украшенные плакатами: "Я – русский, Я – белорус, МЫ – союз". Знаменитые белорусские самосвалы асбестовский ГОК использует уже более 40 лет.

"В начале года на предприятие пришёл новенький 130-тонный БЕЛАЗ, который получил имя знаменитого директора комбината Александра Королёва. Ещё один новый 130-тонный самосвал, названный в честь первооткрывателя месторождения Асбеста Алексея Ладыженского, заработал на комбинате в 2020 году. Этой акцией мы хотели бы выразить благодарность производителю великолепной карьерной техники и передать привет всему народу нашей братской страны", – передаёт слова председателя профкома комбината Леонида Ремезова департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В карьере Баженовского месторождения комбината сегодня работает 21 БЕЛАЗ. А сотрудников предприятия возят автобусы ещё одного белорусского производителя – МАЗ.

Добавим, что праздник отмечают невьянцы, которые украсили плакатами спецтехнику Управления хозяйством округа, и жители Полевского. К слову, этот свердловский город является побратимом белорусского Полоцка в Витебской области с 2012 года. Жители сегодня встретились у Знака Дружбы — символа ярких и крепких отношений двух городов. Плакатами украсили и технику в Нижнем Тагиле, где в автопарке МУП "Тагилдорстрой" используются шесть тракторов Минского тракторного завода.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге праздник поддержали тематическими постами в соцсетях, департамент общественных связей опубликовал видео с обращением коллектива в честь праздника.