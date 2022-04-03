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3 апреля 2022, 12:58

В Госдуму внесут поправки о наказании за исполнение санкций на территории России

Андрей Клишас

Фото: Владимир Мартьянов

В Государственную думу РФ внесут поправки о наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. Это произойдёт в ближайший понедельник, 4 апреля.

Об этом сообщил в личном telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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