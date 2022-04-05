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5 апреля 2022, 16:00

"Единая Россия" и кабмин продолжат поддержку людей и бизнеса в новых экономических условиях

флаг России и партии ЕР

Главная цель – поддержать людей и бизнес в новых экономических условиях. Фото: Владимир Мартьянов

"Единая Россия" и кабмин РФ продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств. Речь об этом шла на встрече фракции и премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметил руководитель фракции партии в нижней палате парламента Владимир Васильев, в условиях санкций работа "ЕР" выстроена в режиме оперштаба. Это позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности – лекарственное обеспечение.

По словам председателя правительства, чтобы не допустить дефицита лекарственных препаратов, в частности, были изменены правила госзакупок, порядок лицензирования. Также ведётся работа над упрощением регистрации.

Михаил Мишустин затронул и другие волнующие темы. По его данным:

  • для обеспечения занятости и стабильности на рынке труда (в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности) кабмин предпринимает необходимые меры. Чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и пройти переобучение, выделено 39 млрд рублей;
  • в этом году на обеспечение горячим питанием школьников (сейчас его получают 7,5 миллиона учащихся) в федеральном бюджете предусмотрено 63,3 млрд рублей;

Премьер-министр также поддержал инициативу "единороссов" о дополнительном финансировании на строительство спортплощадок открытого типа. "На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтём 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году", – сказал он.

Секретарь свердловского отделения "Единой России", глава региона Евгений Куйвашев принимает непосредственное участие в реализации ключевых партийных проектов, направленных на повышение качества жизни уральцев.

"Партийные проекты и инициативы на протяжении многих лет меняют к лучшему жизнь в наших городах и сёлах, и люди видят это. Но наша задача – двигаться дальше, постоянно повышать планку и добиваться новых результатов. Обеспечивать рост социально-экономического благополучия наших городов, региона и всей страны. Особенно это важно сейчас, в новых экономических реалиях. Люди должны видеть позитивные изменения и чувствовать, что качество жизни растет, что их проблемы и пожелания не остаются без внимания", – передаёт слова губернатора пресс-служба партии.

Областная газета Свердловской области

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