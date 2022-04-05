"Единая Россия" и кабмин продолжат поддержку людей и бизнеса в новых экономических условиях

Главная цель – поддержать людей и бизнес в новых экономических условиях. Фото: Владимир Мартьянов

"Единая Россия" и кабмин РФ продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств. Речь об этом шла на встрече фракции и премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отметил руководитель фракции партии в нижней палате парламента Владимир Васильев, в условиях санкций работа "ЕР" выстроена в режиме оперштаба. Это позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности – лекарственное обеспечение.

По словам председателя правительства, чтобы не допустить дефицита лекарственных препаратов, в частности, были изменены правила госзакупок, порядок лицензирования. Также ведётся работа над упрощением регистрации.

Михаил Мишустин затронул и другие волнующие темы. По его данным:

для обеспечения занятости и стабильности на рынке труда (в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности) кабмин предпринимает необходимые меры. Чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и пройти переобучение, выделено 39 млрд рублей;

в этом году на обеспечение горячим питанием школьников (сейчас его получают 7,5 миллиона учащихся) в федеральном бюджете предусмотрено 63,3 млрд рублей;

Премьер-министр также поддержал инициативу "единороссов" о дополнительном финансировании на строительство спортплощадок открытого типа. "На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтём 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году", – сказал он.